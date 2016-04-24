Лукьянова (Сапогова) Антонина Васильевна
Место рожденияРыбинск
Дата рождения26.11.1930
Дата смерти24.04.2016
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1930
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
хирург-уролог
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.04.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лукьянов Всеволод Георгиевич
Рождение ребёнка
12.04.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лукьянов Всеволод Георгиевич
Смерть
24.04.2016