Лукьянова (Сапогова) Антонина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛукьянова (Сапогова) Антонина Васильевна

Лукьянова (Сапогова) Антонина Васильевна

Место рождения

Рыбинск

Дата рождения

26.11.1930

Дата смерти

24.04.2016

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1927 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

Ам
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лукьянов Всеволод Георгиевич

Работа или профессия
Неизвестно
хирург-уролог
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.04.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лукьянов Всеволод Георгиевич

Рождение ребёнка
12.04.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лукьянов Всеволод Георгиевич

Смерть
24.04.2016

Мы используем куки для улучшения работы сайта.