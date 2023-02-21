Хохлов Терентий Фомич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хохлов Терентий Фомич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Фома

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.03.1900

Сын: Хохлов Алексей Терентьевич

Мать ребёнка: Хохлова Мария Никитична

Сенютино, Новосокольнический муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
28.04.1919

Сын: Хохлов Георгий Терентьевич

Мать ребёнка: Хохлова Мария Никитична

Сенютино, Новосокольнический муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1919

Сын: Хохлов Иван Терентьевич

Мать ребёнка: Хохлова Мария Никитична

Сенютино, Новосокольнический муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хохлов Егор Терентьевич

Мать ребёнка: Хохлова Мария Никитична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хохлова Мария Никитична

Смерть
Неизвестно
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