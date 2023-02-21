Хохлов Терентий Фомич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Фома
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.03.1900
Сын: Хохлов Алексей Терентьевич
Мать ребёнка: Хохлова Мария Никитична
Рождение ребёнка
28.04.1919
Сын: Хохлов Георгий Терентьевич
Мать ребёнка: Хохлова Мария Никитична
Рождение ребёнка
1919
Мать ребёнка: Хохлова Мария Никитична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Хохлова Мария Никитична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хохлова Мария Никитична
Смерть
Неизвестно