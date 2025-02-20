Калистрат Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Калистрат

Автор
ИИ
Иванова И.

мужской, родился Неизвестно

умер Неизвестно

Дети
Жданов Андрей КалистратовичНеизвестно г.р.
Михайлова (Жданова) Мария КалистратовнаНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жданов Андрей Калистратович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Михайлова (Жданова) Мария Калистратовна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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