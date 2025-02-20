Калистрат
мужской, родился Неизвестно
умер Неизвестно
Дети
Жданов Андрей КалистратовичНеизвестно г.р.
Михайлова (Жданова) Мария КалистратовнаНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жданов Андрей Калистратович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Михайлова (Жданова) Мария Калистратовна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно