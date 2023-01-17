Белоусов Александр Николаевич
Место рождения
Дата рождения25.12.1938
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1938
Место жительства
Около 1970
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Из свидетельства об установлении отцовства известно: выдан паспорт в Новосибирском РОВД 13.11.1970
Рождение ребёнка
24.06.1976
Дочь: Федякова Любовь Александровна
Мать ребёнка: Шилкина Вера Алексеевна
Уфимский, Ачитский, Свердловская область
Место жительства
1994
Розовка, Павлодарский район, Павлодарская область
Весной 1994 года переехал в Казахстан к своей дочери - Шрейдер (Белоусовой) Людмиле Александровне 1962-1965 гр Людмила жила в Павлодарской области, Павлодарский район, село Розовка, у нее трое детей ,... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Белоусова Алла
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Белоусова Людмила
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно