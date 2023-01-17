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Белоусов Александр Николаевич

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Место рождения

Мариинское, Ульчский муниципальный район, Хабаровский край

Дата рождения

25.12.1938

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1938

Отец: Белоусов Николай Терентьевич

Мать: Алексеева Анна Александровна

Мариинское, Ульчский муниципальный район, Хабаровский край
Место жительства
Около 1970
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Из свидетельства об установлении отцовства известно: выдан паспорт в Новосибирском РОВД 13.11.1970
Рождение ребёнка
24.06.1976

Дочь: Федякова Любовь Александровна

Мать ребёнка: Шилкина Вера Алексеевна

Уфимский, Ачитский, Свердловская область
Место жительства
1994
Розовка, Павлодарский район, Павлодарская область
Весной 1994 года переехал в Казахстан к своей дочери - Шрейдер (Белоусовой) Людмиле Александровне 1962-1965 гр Людмила жила в Павлодарской области, Павлодарский район, село Розовка, у нее трое детей ,... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Белоусова Алла

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Белоусова Людмила

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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