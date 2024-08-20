Зотик Иванович Зотий Зотий/Зотик Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зотик Иванович Зотий Зотий/Зотик Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Евтсратьевич Иван Антропович/Евтсратьевич

Мать: Стрельцова Акилина Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стрельцова Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стрельцова Евфимия Мануиловна

Рождение ребёнка
1875

Дочь: Чупина (Стрельцова) Анастасия Зотиковна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
10.11.1893

Дочь: (Стрельцова) Стефанида Зотиковна

Мать ребёнка: Стрельцова Евфимия Мануиловна

Смерть
Неизвестно

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