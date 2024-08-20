Зотик Иванович Зотий Зотий/Зотик Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1849
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Стрельцова Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Чупина (Стрельцова) Анастасия Зотиковна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
10.11.1893
Дочь: (Стрельцова) Стефанида Зотиковна
Мать ребёнка: Стрельцова Евфимия Мануиловна
Смерть
Неизвестно