Мамаев Абу-Бекир Гайнетдинович
Место рождения
Дата рождения1895
Дата смерти?.12.1925
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: Мамаев Гайнетдин Фахритдин
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1913
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1919
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мамаев Самат Абубекирович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мамаев Ахмет Абубекирович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
?.12.1925