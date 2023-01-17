Мамаев Абу-Бекир Гайнетдинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамаев Абу-Бекир Гайнетдинович

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Место рождения

Тукай, город Орск, Оренбургская область

Дата рождения

1895

Дата смерти

?.12.1925

Пол

Мужской

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Мамаев Гайнетдин Фахритдин

Мать: не указана

Тукай, город Орск, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1913

Сын: Мамаев Зуфир Бекирович

Мать ребёнка: не указана

Тукай, город Орск, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1919

Сын: Мамаев Салим Бекирович

Мать ребёнка: не указана

Тукай, город Орск, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мамаев Самат Абубекирович

Мать ребёнка: не указана

Тукай, город Орск, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мамаев Ахмет Абубекирович

Мать ребёнка: не указана

Тукай, город Орск, Оренбургская область
Смерть
?.12.1925
Тукай, город Орск, Оренбургская область
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