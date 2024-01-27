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(Новикова) Валентина
(Новикова) Валентина
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Дата смерти
2014
Пол
Женский
Отец
Новиков Василий
Мать
(Слепак?) Евдокия
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Новиков Василий
Мать:
Евдокия
Смерть
2014
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