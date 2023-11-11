Мальцев Яков
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мальцев Филимон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мальцев Воля
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Мальцев) Людмила
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мальцев Юрий
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Долгих (Мальцева) Валентина
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мальцев Борис
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Мальцева) Лидия
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Мальцева) Августа
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
первый председатель сельсовета, директор Комсомольского совхоза, зав.райземотделом, начальник райкомхоза, директор промкомбината в Тугулыме, председатель объединённого колхоза, персональный пенсионер ... Показать все