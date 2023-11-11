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Мальцев Яков

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мальцев Филимон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мальцев Воля

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Мальцев) Людмила

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мальцев Юрий

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Долгих (Мальцева) Валентина

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мальцев Борис

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Мальцева) Лидия

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Мальцева) Августа

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
первый председатель сельсовета, директор Комсомольского совхоза, зав.райземотделом, начальник райкомхоза, директор промкомбината в Тугулыме, председатель объединённого колхоза, персональный пенсионер ... Показать все

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