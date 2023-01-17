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Nekludov Sergey Petrovich

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

27.05.1790

Дата смерти

13.04.1874

Пол

Мужской

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1790

Отец: Неклюдов Петр

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
1811

Жена: Неклюдова Варвара Ивановна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
1818

Сын: Nekludov Vassiliy Sergeevich

Мать ребёнка: Неклюдова Варвара Ивановна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
13.04.1874
Russia
Похороны
Неизвестно
Некрополь 18 Века Александро-Невской Лавры, Санкт-Петербург, Россия (Saint-Petersburg, Russia)
Некрополь 18 Века Александро-Невской Лавры
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