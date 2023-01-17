Nekludov Sergey Petrovich
Место рождения
Дата рождения27.05.1790
Дата смерти13.04.1874
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1790
Отец: Неклюдов Петр
Мать: не указана
Бракосочетание
1811
Рождение ребёнка
1818
Сын: Nekludov Vassiliy Sergeevich
Мать ребёнка: Неклюдова Варвара Ивановна
Смерть
13.04.1874
Russia
Похороны
Неизвестно
Некрополь 18 Века Александро-Невской Лавры, Санкт-Петербург, Россия (Saint-Petersburg, Russia)
Некрополь 18 Века Александро-Невской Лавры