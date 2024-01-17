Лия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.10.302

Дата смерти

Около 802

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

143 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.302

Отец: не указан

Мать: Эбигейл

Смерть
Около 802
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