Тюрина (Бородулина) Параскева Михайловна 04.11.1887 — найти родственников по фамилии на Familio
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Тюрина (Бородулина) Параскева Михайловна

Место рождения

Берёзовка, Аннинский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

04.11.1887

Дата смерти

09.08.1980

Пол

Женский

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1887

Отец: Бородулин Михаил Андреевич

Мать: Бородулина Евдокия Егоровна

Берёзовка, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
22.11 - ст.ст.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тюрин Михаил Иванович

Рождение ребёнка
08.11.1907

Дочь: Соколова (Тюрина) Анастасия Михайловна

Отец ребёнка: Тюрин Михаил Иванович

Берёзовка, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
26.10 - по старому стилю
Рождение ребёнка
26.03.1910

Дочь: Тюрина Дарья Михайловна

Отец ребёнка: Тюрин Михаил Иванович

Рождение ребёнка
26.05.1912

Дочь: Кузнецова (Тюрина) Александра Михайловна

Отец ребёнка: Тюрин Михаил Иванович

Смерть
09.08.1980

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