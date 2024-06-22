Тюрина (Бородулина) Параскева Михайловна
Место рождения
Дата рождения04.11.1887
Дата смерти09.08.1980
ПолЖенский
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1887
22.11 - ст.ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.11.1907
Дочь: Соколова (Тюрина) Анастасия Михайловна
Отец ребёнка: Тюрин Михаил Иванович
26.10 - по старому стилю
Рождение ребёнка
26.03.1910
Дочь: Тюрина Дарья Михайловна
Отец ребёнка: Тюрин Михаил Иванович
Рождение ребёнка
26.05.1912
Дочь: Кузнецова (Тюрина) Александра Михайловна
Отец ребёнка: Тюрин Михаил Иванович
Смерть
09.08.1980