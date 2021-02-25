Салимгараев Федаил Фоатович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1960
Дата смерти25.02.2021
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1960
Отец: Салимгараев Фоат Миннегараевич
Мать: Анталия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
25.02.2021