Салимгараев Федаил Фоатович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Салимгараев Федаил Фоатович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1960

Дата смерти

25.02.2021

Пол

Мужской

Отец

1931 г.р.

Мать

1937 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1960

Отец: Салимгараев Фоат Миннегараевич

Мать: Анталия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
25.02.2021

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