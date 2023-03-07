Щулепов Клим (Климка) Михайлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щулепов Клим (Климка) Михайлов

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Место рождения

дер. Глушниково, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1669

Дата смерти

После 1678

Пол

Мужской

Отец

Около 1650 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1669

Отец: Щулепов Михаил (Мишка) Афонасьев

Мать: не указана

дер. Глушниково, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Глушниково, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1678
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