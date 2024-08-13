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Загорский Александр Матвеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Загорский Матвей Федосеевич

Мать: Загорская (Загорская) Наталья

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Присекина (Загорская) Матрена Александровна

Мать ребёнка: Загорская (Загорская) Александра Титовна

Рождение ребёнка
1850

Дочь: (Загорская) Анна Александровна

Мать ребёнка: Загорская (Загорская) Александра Титовна

Рождение ребёнка
08.04.1861

Сын: Загорский Василий Александрович

Мать ребёнка: Загорская (Загорская) Александра Титовна

Рождение ребёнка
10.01.1864

Сын: Загорский Павел Александрович

Мать ребёнка: Загорская (Загорская) Александра Титовна

Рождение ребёнка
24.03.1866

Сын: Загорский Гавриил Александрович

Мать ребёнка: Загорская (Загорская) Александра Титовна

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