Загорский Александр Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1847
Рождение ребёнка
1850
Дочь: (Загорская) Анна Александровна
Мать ребёнка: Загорская (Загорская) Александра Титовна
Рождение ребёнка
08.04.1861
Сын: Загорский Василий Александрович
Мать ребёнка: Загорская (Загорская) Александра Титовна
Рождение ребёнка
10.01.1864
Сын: Загорский Павел Александрович
Мать ребёнка: Загорская (Загорская) Александра Титовна
Рождение ребёнка
24.03.1866
Сын: Загорский Гавриил Александрович
Мать ребёнка: Загорская (Загорская) Александра Титовна