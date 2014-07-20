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Ахтямов Сабир Ахтямович

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Место рождения

Верхний Искубаш, Кукморский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

15.06.1926

Дата смерти

20.07.2014

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
15.06.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Верхний Искубаш, Кукморский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1972 по 1991
Чернигов, Украина
Место жительства
С 1991 по 2014
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
20.07.2014
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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