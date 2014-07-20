Ахтямов Сабир Ахтямович
Место рождения
Дата рождения15.06.1926
Дата смерти20.07.2014
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1972 по 1991
Чернигов, Украина
Место жительства
С 1991 по 2014
Смерть
20.07.2014