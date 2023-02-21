Бадигульжамал Гиматдинова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.10.1894 ст.
Дочь: Миннизалифа Миннигазиева
Отец ребёнка: Миннигази Вахитова
Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Миннигази Вахитова
Смерть
Неизвестно