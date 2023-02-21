Бадигульжамал Гиматдинова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бадигульжамал Гиматдинова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1843 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.10.1894 ст.

Дочь: Миннизалифа Миннигазиева

Отец ребёнка: Миннигази Вахитова

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Миннигази Вахитова

Смерть
Неизвестно
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