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Любовь Федорова
Любовь Федорова
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1831
Пол
Женский
Отец
Федор Петров
Мать
Надежда Федорова
1805 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец:
Федор Петров
Мать:
Надежда Федорова
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