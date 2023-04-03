Михейкина Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1881
Дата смерти29.07.1955
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.11.1910
Отец ребёнка: Михейкин Илья Данилович
Подольск
Рождение ребёнка
12.05.1913
Отец ребёнка: Михейкин Илья Данилович
Подольск
Рождение ребёнка
1920
Сын: Михейкин Владимир
Отец ребёнка: Михейкин Илья Данилович
Орловская обл., Шаблыкинский р-н, с. Робья
Рождение ребёнка
Около 1925
Дочь: Барышева Анна Ильинична
Отец ребёнка: Михейкин Илья Данилович
Рождение ребёнка
27.12.1927
Сын: Михейкин Иван Ильич
Отец ребёнка: Михейкин Илья Данилович
Село Робье, Орловская Область
Смерть
29.07.1955
с. Сергеевка Благовещенский район Амурской области
Причина смерти: Болезнь