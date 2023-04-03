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Михейкина Мария Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1881

Дата смерти

29.07.1955

Пол

Женский

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.11.1910

Сын: Михейкин Михаил Ильич

Отец ребёнка: Михейкин Илья Данилович

Подольск
Рождение ребёнка
12.05.1913

Сын: Михейкин Алексей Ильич

Отец ребёнка: Михейкин Илья Данилович

Подольск
Рождение ребёнка
1920

Сын: Михейкин Владимир

Отец ребёнка: Михейкин Илья Данилович

Орловская обл., Шаблыкинский р-н, с. Робья
Рождение ребёнка
Около 1925

Дочь: Барышева Анна Ильинична

Отец ребёнка: Михейкин Илья Данилович

Рождение ребёнка
27.12.1927

Сын: Михейкин Иван Ильич

Отец ребёнка: Михейкин Илья Данилович

Село Робье, Орловская Область
Смерть
29.07.1955
с. Сергеевка Благовещенский район Амурской области
Причина смерти: Болезнь
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