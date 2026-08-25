Анна Ивановна
женский, родилась 1733
умерла 1768, Покровка, Бековский муниципальный район, Пензенская область
Супруги
Родион Тимофеевич1727 г.р.
Дети
Родионов Данило Родионович1742 г.р.
Родионов Евсей Родионович1746 г.р.Показать еще 3
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Родион Тимофеевич
Рождение ребёнка
1742
Сын: Родионов Данило Родионович
Отец ребёнка: Родион Тимофеевич
Рождение ребёнка
1746
Сын: Родионов Евсей Родионович
Отец ребёнка: Родион Тимофеевич
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Акулина Родионовна
Отец ребёнка: Родион Тимофеевич
Рождение ребёнка
1758
Сын: Василий Родионович
Отец ребёнка: Родион Тимофеевич
Рождение ребёнка
1762
Сын: Егор Родионович
Отец ребёнка: Родион Тимофеевич
Смерть
1768