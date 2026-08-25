Анна Ивановна 1733 — найти родственников по фамилии на Familio

Анна Ивановна

Автор
ВБ
Блинова В.

женский, родилась 1733

умерла 1768, Покровка, Бековский муниципальный район, Пензенская область

Супруги
Родион Тимофеевич1727 г.р.
Дети
Родионов Данило Родионович1742 г.р.
Родионов Евсей Родионович1746 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Родион Тимофеевич

Рождение ребёнка
1742

Сын: Родионов Данило Родионович

Отец ребёнка: Родион Тимофеевич

Покровка, Бековский муниципальный район, Пензенская область

Рождение ребёнка
1746

Сын: Родионов Евсей Родионович

Отец ребёнка: Родион Тимофеевич

Покровка, Бековский муниципальный район, Пензенская область

города Пензы деревни Засецкой помещика Данила Мерлина крестьянин

Рождение ребёнка
1756

Дочь: Акулина Родионовна

Отец ребёнка: Родион Тимофеевич

Покровка, Бековский муниципальный район, Пензенская область

Рождение ребёнка
1758

Сын: Василий Родионович

Отец ребёнка: Родион Тимофеевич

Покровка, Бековский муниципальный район, Пензенская область

Рождение ребёнка
1762

Сын: Егор Родионович

Отец ребёнка: Родион Тимофеевич

Покровка, Бековский муниципальный район, Пензенская область

Смерть
1768
Покровка, Бековский муниципальный район, Пензенская область

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