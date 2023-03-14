Кудельцева Любовь Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кудельцева Любовь Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

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Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
28.09.1918

Муж: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
24.01.1919

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
13.01.1921

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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