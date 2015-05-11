Буланова (Гилязутдинова) Суфия Назмутдиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.07.1937
Дата смерти11.05.2015
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1937
Рождение ребёнка
25.01.1967
Дочь: Буланова Марина Геннадьевна
Отец ребёнка: Буланов Геннадий Федорович
Рождение ребёнка
28.07.?
Дочь: Семенова Зильфия
Отец ребёнка: Гиматутдинов Рефкат
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гиматутдинов Рефкат
Смерть
11.05.2015