Буланова (Гилязутдинова) Суфия Назмутдиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Буланова (Гилязутдинова) Суфия Назмутдиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.07.1937

Дата смерти

11.05.2015

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1937

Отец: Гилязутдинов Назмутдин Фасхутдинович

Мать: Гилязутдинова Насима Багаутдиновна

Рождение ребёнка
25.01.1967

Дочь: Буланова Марина Геннадьевна

Отец ребёнка: Буланов Геннадий Федорович

Рождение ребёнка
28.07.?

Дочь: Семенова Зильфия

Отец ребёнка: Гиматутдинов Рефкат

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Буланов Геннадий Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гиматутдинов Рефкат

Смерть
11.05.2015
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