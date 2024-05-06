Порозова Клавдия Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
Дата смерти1963
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
02.02.1897
Поручители: по женихе- Вологодский мещанин Капитон Александров Шабанов и Вологодский мещанин Аркадий Васильев Красильников; по невесте- Вологодский мещанин Владимир Васильев Красильников и Вологодский... Показать все
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Красильникова Ксения Александровна
Отец ребёнка: Красильников Александр (Иоанн) Николаевич
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Красильникова Екатерина Александровна
Отец ребёнка: Красильников Александр (Иоанн) Николаевич
Рождение ребёнка
15.05.1906
Сын: Красильников Николай Александрович
Отец ребёнка: Красильников Александр (Иоанн) Николаевич
Рождение ребёнка
10.07.1909
Дочь: Красильникова Ольга Александровна
Отец ребёнка: Красильников Александр (Иоанн) Николаевич
Рождение ребёнка
1912
Сын: Красильников Михаил Александрович
Отец ребёнка: Красильников Александр (Иоанн) Николаевич
Рождение ребёнка
1914
Сын: Красильников Серафим Александрович
Отец ребёнка: Красильников Александр (Иоанн) Николаевич
Смерть
1963
Днепр, Дніпропетровська область