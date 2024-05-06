Порозова Клавдия Константиновна 1880 — найти родственников по фамилии на Familio
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Порозова Клавдия Константиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

1963

Пол

Женский

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
02.02.1897

Муж: Красильников Александр (Иоанн) Николаевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Поручители: по женихе- Вологодский мещанин Капитон Александров Шабанов и Вологодский мещанин Аркадий Васильев Красильников; по невесте- Вологодский мещанин Владимир Васильев Красильников и Вологодский... Показать все
Рождение ребёнка
1901

Дочь: Красильникова Ксения Александровна

Отец ребёнка: Красильников Александр (Иоанн) Николаевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1902

Дочь: Красильникова Екатерина Александровна

Отец ребёнка: Красильников Александр (Иоанн) Николаевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
15.05.1906

Сын: Красильников Николай Александрович

Отец ребёнка: Красильников Александр (Иоанн) Николаевич

Рождение ребёнка
10.07.1909

Дочь: Красильникова Ольга Александровна

Отец ребёнка: Красильников Александр (Иоанн) Николаевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1912

Сын: Красильников Михаил Александрович

Отец ребёнка: Красильников Александр (Иоанн) Николаевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1914

Сын: Красильников Серафим Александрович

Отец ребёнка: Красильников Александр (Иоанн) Николаевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
1963
Днепр, Дніпропетровська область

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