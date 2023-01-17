Лопатина (Косаткина) Пелагаея Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лопатина (Косаткина) Пелагаея Ивановна

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Место рождения

Прудцы, Дмитровский, Московская область

Дата рождения

18.09.1889 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1861 г.р.

Мать

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Муж

1892 г.р.

Дети

1911 г.р.
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Добавил:

ТЗ
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Место
Комментарий
Рождение
18.09.1889 ст.

Отец: Иван Дмитриев

Мать: скрыто настройками приватности

Прудцы, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
10.09.1911

Сын: Лопатин Алексей Иванович

Отец ребёнка: Лопатин Иван Васильевич

Прудцы, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
2019

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лопатин Иван Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лопатин Иван Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лопатин Иван Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лопатин Иван Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лопатин Иван Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лопатин Иван Васильевич

Смерть
Неизвестно
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