Лопатина (Косаткина) Пелагаея Ивановна
Место рождения
Дата рождения18.09.1889 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1889 ст.
Отец: Иван Дмитриев
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
10.09.1911
Отец ребёнка: Лопатин Иван Васильевич
Рождение ребёнка
2019
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно