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Еланскова Мария Андреевна

Место рождения

Рынок Соленовский, Кумшацкая станица, 1-й Донской округ

Дата рождения

02.08.1912 ст.

Дата смерти

12.09.1913 ст.

Пол

Женский

Отец

Около 1880 г.р.

Мать

Вычислено 1880 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1912 ст.

Отец: Елансков Андрей Иосифович

Мать: Еланскова Матрона Максимовна

Рынок Соленовский, Кумшацкая станица, 1-й Донской округ
Крещение
05.08.1912 ст.
Соленовская, Кумшацкая станица, 1-й Донской округ
Николаевская ц. хутора Солоный ст. Кумшацкой Восприемники: Болдырев Сергей Васильевич, х. Рынок Солоновский. Первишина Ульяна Федотовна, х. Рынок Солоновский ГАРО 803-2-2380 лл.184об.-185 №43
Смерть
12.09.1913 ст.
Рынок Соленовский, Кумшацкая станица, 1-й Донской округ
От поноса ГАРО 803-2-2510 лл.72об.-73 №36
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