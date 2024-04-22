Еланскова Мария Андреевна
Место рождения
Дата рождения02.08.1912 ст.
Дата смерти12.09.1913 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1912 ст.
Крещение
05.08.1912 ст.
Соленовская, Кумшацкая станица, 1-й Донской округ
Николаевская ц. хутора Солоный ст. Кумшацкой Восприемники: Болдырев Сергей Васильевич, х. Рынок Солоновский. Первишина Ульяна Федотовна, х. Рынок Солоновский ГАРО 803-2-2380 лл.184об.-185 №43
Смерть
12.09.1913 ст.
От поноса ГАРО 803-2-2510 лл.72об.-73 №36