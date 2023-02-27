(Навичихина) Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Навичихина) Анастасия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1727

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1726 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727

Отец: Навичихин Григорий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1755

Сын: Рагозин Иван

Отец ребёнка: Рагозин Савил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рагозин Савил

Место жительства
Неизвестно
Новая Ольшанка, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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