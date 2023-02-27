(Навичихина) Анастасия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1727
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727
Отец: Навичихин Григорий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1755
Сын: Рагозин Иван
Отец ребёнка: Рагозин Савил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рагозин Савил
Место жительства
Неизвестно
Новая Ольшанка, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно