Ямпольская (Елецкая) Александра Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ямпольская (Елецкая) Александра Степановна

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Место рождения

Калиново, Красногвардейский муниципальный район, Белгородская область

Дата рождения

08.03.1892

Дата смерти

25.07.1978

Пол

Женский

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1892

Отец: Елецкий Стефан Иванов

Мать: Елецкая Мария Сергиева

Калиново, Красногвардейский муниципальный район, Белгородская область
Бракосочетание
1911

Муж: Ямпольский Иоаким Захарьевич

Рождение ребёнка
26.12.1919

Дочь: Ямпольская Ольга Акимовна

Отец ребёнка: Ямпольский Иоаким Захарьевич

Рождение ребёнка
22.02.1922

Дочь: Богданова Анна Акимовна

Отец ребёнка: Ямпольский Иоаким Захарьевич

Рождение ребёнка
1923

Сын: Ямпольский Иван Акимович

Отец ребёнка: Ямпольский Иоаким Захарьевич

Рождение ребёнка
18.09.1925

Сын: Ямпольский Михаил Захарович

Отец ребёнка: Ямпольский Иоаким Захарьевич

Филькино, Красногвардейский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
25.07.1978
Широкий, Орловский муниципальный район, Ростовская область
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