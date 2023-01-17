Ямпольская (Елецкая) Александра Степановна
Место рождения
Дата рождения08.03.1892
Дата смерти25.07.1978
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1892
Отец: Елецкий Стефан Иванов
Мать: Елецкая Мария Сергиева
Бракосочетание
1911
Рождение ребёнка
26.12.1919
Дочь: Ямпольская Ольга Акимовна
Отец ребёнка: Ямпольский Иоаким Захарьевич
Рождение ребёнка
22.02.1922
Дочь: Богданова Анна Акимовна
Отец ребёнка: Ямпольский Иоаким Захарьевич
Рождение ребёнка
1923
Отец ребёнка: Ямпольский Иоаким Захарьевич
Рождение ребёнка
18.09.1925
Сын: Ямпольский Михаил Захарович
Отец ребёнка: Ямпольский Иоаким Захарьевич
Филькино, Красногвардейский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
25.07.1978
Широкий, Орловский муниципальный район, Ростовская область