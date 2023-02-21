Кирилина Нина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.10.1949
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1949
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Федотов Сергей Вениаминович
Отец ребёнка: Федотов Вениамин Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Федотов Андрей Вениаминович
Отец ребёнка: Федотов Вениамин Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Федотов Павел Вениаминович
Отец ребёнка: Федотов Вениамин Павлович
Бракосочетание
Неизвестно