Кирилина Нина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кирилина Нина Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.10.1949

Пол

Женский

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1949

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федотов Сергей Вениаминович

Отец ребёнка: Федотов Вениамин Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федотов Андрей Вениаминович

Отец ребёнка: Федотов Вениамин Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федотов Павел Вениаминович

Отец ребёнка: Федотов Вениамин Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федотов Вениамин Павлович

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