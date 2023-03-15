Арафаилов Евгений Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арафаилов Евгений Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.07.1987

Пол

Мужской

Отец

1959 г.р.

Мать

1960 г.р.

Жена

1992 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1987

Отец: Арафаилов Александр

Мать: Арафаилова Галина Николаевна

Рождение ребёнка
Около 15.11.2020

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Арафаилова Ольга

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Арафаилова Ольга

Работа или профессия
Неизвестно
автомеханик
Место жительства
Неизвестно
Киров, город Киров, Кировская область
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