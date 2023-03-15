Арафаилов Евгений Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.07.1987
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1987
Отец: Арафаилов Александр
Рождение ребёнка
Около 15.11.2020
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Арафаилова Ольга
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Арафаилова Ольга
Работа или профессия
Неизвестно
автомеханик
Место жительства
Неизвестно
Киров, город Киров, Кировская область