Проценок Прокопий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Проценок Прокопий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1722

Сын: Проценок Андрей Прокопьев

Мать ребёнка: Проценок Наталия

Рождение ребёнка
1737

Сын: Проценок Кирилл Прокопьев

Мать ребёнка: Проценок Наталия

Рождение ребёнка
1737

Сын: Проценок Роман Прокопьев

Мать ребёнка: Проценок Наталия

Рождение ребёнка
1740

Сын: Проценок Самуил Прокопьев

Мать ребёнка: Проценок Наталия

Рождение ребёнка
1743

Сын: Проценок Василий Прокопьев

Мать ребёнка: Проценок Наталия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Проценок Иван Прокопьев

Мать ребёнка: Проценок Наталия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Проценок Наталия

Смерть
Неизвестно
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