Проценок Прокопий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1722
Сын: Проценок Андрей Прокопьев
Мать ребёнка: Проценок Наталия
Рождение ребёнка
1737
Сын: Проценок Кирилл Прокопьев
Мать ребёнка: Проценок Наталия
Рождение ребёнка
1737
Мать ребёнка: Проценок Наталия
Рождение ребёнка
1740
Сын: Проценок Самуил Прокопьев
Мать ребёнка: Проценок Наталия
Рождение ребёнка
1743
Сын: Проценок Василий Прокопьев
Мать ребёнка: Проценок Наталия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Проценок Наталия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Проценок Наталия
Смерть
Неизвестно