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Матрена Автомоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1770

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: Бысов однодв. Льговской округи с.Костельцово Автомон

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пыжев Марк Харитонович

Рождение ребёнка
1791

Сын: Пыжев Дмитрий Маркович

Отец ребёнка: Пыжев Марк Харитонович

Рождение ребёнка
1792

Сын: Пыжев Кирилл Маркович

Отец ребёнка: Пыжев Марк Харитонович

Рождение ребёнка
1797

Дочь: (Пыжева) Евдокия Марковна

Отец ребёнка: Пыжев Марк Харитонович

Рождение ребёнка
1800

Дочь: (Пыжева) Ефимия Марковна

Отец ребёнка: Пыжев Марк Харитонович

Рождение ребёнка
1803

Сын: Пыжев Тимофей Маркович

Отец ребёнка: Пыжев Марк Харитонович

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