Матрена Автомоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1770
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: Бысов однодв. Льговской округи с.Костельцово Автомон
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1791
Отец ребёнка: Пыжев Марк Харитонович
Рождение ребёнка
1792
Отец ребёнка: Пыжев Марк Харитонович
Рождение ребёнка
1797
Дочь: (Пыжева) Евдокия Марковна
Отец ребёнка: Пыжев Марк Харитонович
Рождение ребёнка
1800
Дочь: (Пыжева) Ефимия Марковна
Отец ребёнка: Пыжев Марк Харитонович
Рождение ребёнка
1803
Отец ребёнка: Пыжев Марк Харитонович