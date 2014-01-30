Логинова Виктория Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Логинова Виктория Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.01.2014

Пол

Женский

Добавил:

РЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.2014

Отец: Логинов Сергей Владимирович

Мать: Логинова Регина Рашидовна

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