Мурадян Виктор Валерьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мурадян Виктор Валерьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1976

Пол

Мужской

Отец

1947 г.р.

Мать

1943 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1976

Отец: Мурадян Валерий Викторович

Мать: Мурадян Елена

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