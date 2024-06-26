Миненко Прохор Иванович 28.07.1876 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиМиненко Прохор Иванович

Миненко Прохор Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.07.1876

Дата смерти

19.12.1938

Пол

Мужской

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1876

Отец: Миненко Иван Терентиев

Мать: Миненко Варвара Феодорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Миненко (Гавриилова) Марфа Гавриилова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Миненко Фотий

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1900

Сын: Миненко Иосиф Прохорович

Мать ребёнка: Миненко (Гавриилова) Марфа Гавриилова

Рождение ребёнка
26.05.1906

Дочь: Миненко Елена Прохоровна

Мать ребёнка: Миненко (Гавриилова) Марфа Гавриилова

Рождение ребёнка
14.09.1911

Сын: Миненко Моисей Прохорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
13.08.1913

Сын: Миненко Степан Прохорович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
19.12.1938

Мы используем куки для улучшения работы сайта.