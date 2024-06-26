Миненко Прохор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.07.1876
Дата смерти19.12.1938
ПолМужской
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1876
Отец: Миненко Иван Терентиев
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Миненко Фотий
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1900
Мать ребёнка: Миненко (Гавриилова) Марфа Гавриилова
Рождение ребёнка
26.05.1906
Дочь: Миненко Елена Прохоровна
Мать ребёнка: Миненко (Гавриилова) Марфа Гавриилова
Рождение ребёнка
14.09.1911
Сын: Миненко Моисей Прохорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
13.08.1913
Сын: Миненко Степан Прохорович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
19.12.1938