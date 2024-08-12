Михайла Ильин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1746
Дата смертиПосле 1804
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1746
Отец: Илья Стефанов
Мать: Матрёна Тимофеева
Рождение ребёнка
Около 1763
Дочь: Марфа Михайлова
Мать ребёнка: Марья Иванова
Рождение ребёнка
Около 1773
Дочь: Катерина Михайлова
Мать ребёнка: Марья Иванова
Рождение ребёнка
Около 1775
Сын: Степан Михайлов
Мать ребёнка: Марья Иванова
Рождение ребёнка
06.12.1778
Сын: Николай Михайлов
Мать ребёнка: Марья Иванова
Смерть
После 1804