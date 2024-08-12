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Михайла Ильин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1746

Дата смерти

После 1804

Пол

Мужской

Отец

С 1719 по 1722 г.р.

Мать

Около 1723 г.р.

Дети

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1746

Отец: Илья Стефанов

Мать: Матрёна Тимофеева

Рождение ребёнка
Около 1763

Дочь: Марфа Михайлова

Мать ребёнка: Марья Иванова

Рождение ребёнка
Около 1773

Дочь: Катерина Михайлова

Мать ребёнка: Марья Иванова

Рождение ребёнка
Около 1775

Сын: Степан Михайлов

Мать ребёнка: Марья Иванова

Рождение ребёнка
06.12.1778

Сын: Николай Михайлов

Мать ребёнка: Марья Иванова

Смерть
После 1804

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