Боев Павел Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боев Павел Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.06.1971

Дата смерти

02.07.2002

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1971

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.09.1992

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Ханты-Мансийск, город Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Смерть
02.07.2002
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