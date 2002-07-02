Боев Павел Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.06.1971
Дата смерти02.07.2002
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1971
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.09.1992
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Ханты-Мансийск, город Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Смерть
02.07.2002