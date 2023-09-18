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Суслова Параскева Зиновьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Суслов Петр Александров

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Суслова Параскева Петрова

Отец ребёнка: Суслов Петр Александров

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Суслова Акулина Петрова

Отец ребёнка: Суслов Петр Александров

Рождение ребёнка
1856

Сын: Суслов Егор Петров

Отец ребёнка: Суслов Петр Александров

Смерть
Неизвестно

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