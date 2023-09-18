Суслова Параскева Зиновьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Суслова Параскева Петрова
Отец ребёнка: Суслов Петр Александров
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Суслова Акулина Петрова
Отец ребёнка: Суслов Петр Александров
Рождение ребёнка
1856
Сын: Суслов Егор Петров
Отец ребёнка: Суслов Петр Александров
Смерть
Неизвестно