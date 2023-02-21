Борин Анатолий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борин Анатолий Васильевич

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Место рождения

Свердловская область

Дата рождения

1918

Дата смерти

1998

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Свердловская область
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
Неизвестно
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
1998
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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