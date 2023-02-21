Борин Анатолий Васильевич
Место рожденияСвердловская область
Дата рождения1918
Дата смерти1998
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Отец: не указан
Мать: не указана
Свердловская область
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1998