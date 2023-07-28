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Васильченко Лукьян Алексеевич

Место рождения

Российская Империя, Курская губерния, Рыльский уезд, слобода Бобрик

Дата рождения

1742

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: Васильченко Алексей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1762

Сын: Васильченко Ефим Лукьянович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1765

Сын: Васильченко Гавриил Лукьянович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1767

Сын: Васильченко Нестор Лукьянович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1769

Сын: Васильченко Иван Лукьянович

Мать ребёнка: не указана

Алфёровка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1775

Сын: Васильченко Мина Лукьянович

Мать ребёнка: не указана

Алфёровка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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