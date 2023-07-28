Васильченко Лукьян Алексеевич
Место рожденияРоссийская Империя, Курская губерния, Рыльский уезд, слобода Бобрик
Дата рождения1742
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: Васильченко Алексей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1762
Сын: Васильченко Ефим Лукьянович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1765
Сын: Васильченко Гавриил Лукьянович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1767
Сын: Васильченко Нестор Лукьянович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1769
Сын: Васильченко Иван Лукьянович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1775
Сын: Васильченко Мина Лукьянович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно