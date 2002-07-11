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Жевненко Юлия Николаевна
Жевненко Юлия Николаевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
11.07.2002
Пол
Женский
Отец
Жевненко Николай Николаевич
1972 г.р.
Мать
Жевненко Светлана Алексеевна
1974 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.2002
Отец:
Жевненко Николай Николаевич
Мать:
Жевненко Светлана Алексеевна
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