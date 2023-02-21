Павлова Елена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.06.1907
Отец ребёнка: Павлов Иван
Павлов Иван старше Павлова Владимира
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пидоренко Михаил Григорьевич
Отец ребёнка: Пидоренко Григорий
Михаил Пидоренко старше Екатерины Пидоренко
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пидоренко Екатерина Григорьевна
Отец ребёнка: Пидоренко Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Павлов Иван
Отец ребёнка: Павлов Иван
Развод
Неизвестно
Муж: Павлов Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пидоренко Григорий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Павлов Иван
Смерть
Неизвестно