Павлова Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павлова Елена

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.06.1907

Сын: Павлов Владимир Иванович

Отец ребёнка: Павлов Иван

Павлов Иван старше Павлова Владимира
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пидоренко Михаил Григорьевич

Отец ребёнка: Пидоренко Григорий

Михаил Пидоренко старше Екатерины Пидоренко
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пидоренко Екатерина Григорьевна

Отец ребёнка: Пидоренко Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Павлов Иван

Отец ребёнка: Павлов Иван

Развод
Неизвестно

Муж: Павлов Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пидоренко Григорий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Павлов Иван

Смерть
Неизвестно
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