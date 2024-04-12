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Дедов Никита Константинов

Место рождения

Тимшино, Егорьевск, Московская область

Дата рождения

Около 1768

Дата смерти

1815

Пол

Мужской

Отец

Около 1740 г.р.

Мать

Около 1754 г.р.

Жена

Около 1796 г.р.
Около 1768 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1768

Отец: Дедов Константин Терентьев

Мать: Дедова Дарья Тимофеева

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1791

Сын: Дедов Степан Никитин

Мать ребёнка: Дедова Нелида Тимофеева

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1794

Сын: Дедов Кондрат Никитин

Мать ребёнка: Дедова Нелида Тимофеева

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дедова Ирина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дедова Нелида Тимофеева

Смерть
1815
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Коломенского у. дер. Тимшино
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