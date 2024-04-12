Дедов Никита Константинов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1768
Дата смерти1815
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1768
Отец: Дедов Константин Терентьев
Мать: Дедова Дарья Тимофеева
Рождение ребёнка
Около 1791
Сын: Дедов Степан Никитин
Мать ребёнка: Дедова Нелида Тимофеева
Рождение ребёнка
Около 1794
Мать ребёнка: Дедова Нелида Тимофеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дедова Ирина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дедова Нелида Тимофеева
Смерть
1815
Коломенского у. дер. Тимшино