Янкина Екатерина Гурьяновна
Место рождения
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
11.10.1828
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Янкина Мария Фёдоровна
Отец ребёнка: Янкин Фёдор Яковлевич
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Янкина Екатерина Фёдоровна
Отец ребёнка: Янкин Фёдор Яковлевич
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Янкина Агафья Фёдоровна
Отец ребёнка: Янкин Фёдор Яковлевич
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Янкина Евдокия Фёдоровна
Отец ребёнка: Янкин Фёдор Яковлевич
Смерть
Неизвестно