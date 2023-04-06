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Янкина Екатерина Гурьяновна

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Место рождения

Русское Добрино, Клявлинский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Русское Добрино, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
11.10.1828

Муж: Янкин Фёдор Яковлевич

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Янкина Мария Фёдоровна

Отец ребёнка: Янкин Фёдор Яковлевич

Сухоречка, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Янкина Екатерина Фёдоровна

Отец ребёнка: Янкин Фёдор Яковлевич

Сухоречка, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Янкина Агафья Фёдоровна

Отец ребёнка: Янкин Фёдор Яковлевич

Сухоречка, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Янкина Евдокия Фёдоровна

Отец ребёнка: Янкин Фёдор Яковлевич

Сухоречка, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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