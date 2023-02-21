Боровков Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1779
Дата смерти1832
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1779
Отец: Боровков Иван
Мать: Боровкова Акулина
Рождение ребёнка
Около 1811
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Боровкова Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1815
Сын: Боровков Александр
Мать ребёнка: Боровкова Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Боровков Иван
Мать ребёнка: Боровкова Ольга Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
мещанин, купец
Смерть
1832