Боровков Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боровков Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1779

Дата смерти

1832

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1779

Отец: Боровков Иван

Мать: Боровкова Акулина

Рождение ребёнка
Около 1811

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Боровкова Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1815

Сын: Боровков Александр

Мать ребёнка: Боровкова Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Боровков Иван

Мать ребёнка: Боровкова Ольга Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
мещанин, купец
Смерть
1832
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