Луцкая (Селезнева) Василиса Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Луцкая (Селезнева) Василиса Гавриловна

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

04.01.1869

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1869

Отец: Селезнев Гавриил Ильич

Мать: Селезнева Анисья Семеновна

Бракосочетание
10.06.1894

Муж: Луцкий Миней Васильевич

Супруг(-а): Миней Васильевич Луцкий
Рождение ребёнка
11.06.1895

Сын: Луцкий Петр Минич

Отец ребёнка: Луцкий Миней Васильевич

Рождение ребёнка
01.05.1897

Сын: Луцкий Яков Минич

Отец ребёнка: Луцкий Миней Васильевич

Рождение ребёнка
26.07.1899

Дочь: Слободчикова Прасковья Минична

Отец ребёнка: Луцкий Миней Васильевич

Рождение ребёнка
27.02.1902

Дочь: Евдокия Минична

Отец ребёнка: Луцкий Миней Васильевич

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Мелания Минична

Отец ребёнка: Луцкий Миней Васильевич

Рождение ребёнка
04.11.1906

Сын: Луцкий Георгий Минич

Отец ребёнка: Луцкий Миней Васильевич

Рождение ребёнка
10.01.1910

Дочь: Татьяна Минична

Отец ребёнка: Луцкий Миней Васильевич

Рождение ребёнка
06.02.1912

Дочь: Мария Минична

Отец ребёнка: Луцкий Миней Васильевич

Место жительства
Неизвестно
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