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Быков Владимир Осипов

Место рождения

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

10.07.1863 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1863 ст.

Отец: Осип Матвеев Быков

Мать: Быкова Надежда Ермолаева

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Отец временнообязанный крестьянин деревни Максимовки Восприемники: Мензелинской инвалидной команды рядовой Ефим Иванов Рязанский и государственная крестьянская жена Мария Артемьевна Коновалова
Смерть
Неизвестно

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