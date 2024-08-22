Быков Владимир Осипов
Место рождения
Дата рождения10.07.1863 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1863 ст.
Отец: Осип Матвеев Быков
Мать: Быкова Надежда Ермолаева
Отец временнообязанный крестьянин деревни Максимовки Восприемники: Мензелинской инвалидной команды рядовой Ефим Иванов Рязанский и государственная крестьянская жена Мария Артемьевна Коновалова
Смерть
Неизвестно