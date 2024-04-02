Осьмушникова (Рекшинская) Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осьмушникова (Рекшинская) Ольга

Место рождения

г. Семенов, Нижегородская губерния

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Рекшинский Семен

Мать: Рекшинская Ирина

г. Семенов, Нижегородская губерния
Рождение ребёнка
1876

Дочь: Остроумова Таисия

Отец ребёнка: Осьмушников Дмитрий Никифорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Осьмушников Федор

Отец ребёнка: Осьмушников Дмитрий Никифорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Осьмушников Дмитрий Никифорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ветлужский Алексей

Отец ребёнка: Ветлужский Михаил Максимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ветлужский Михаил Максимович

Смерть
Неизвестно
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