Осьмушникова (Рекшинская) Ольга
Место рожденияг. Семенов, Нижегородская губерния
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: Рекшинский Семен
Мать: Рекшинская Ирина
г. Семенов, Нижегородская губерния
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Остроумова Таисия
Отец ребёнка: Осьмушников Дмитрий Никифорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Осьмушников Федор
Отец ребёнка: Осьмушников Дмитрий Никифорович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ветлужский Алексей
Отец ребёнка: Ветлужский Михаил Максимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно