Тихонова Зинаида
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тихонова Наталья Леонидовна
Отец ребёнка: Тихонов Леонид Георгиевич (Егорович)
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тихонов Александр Леонидович
Отец ребёнка: Тихонов Леонид Георгиевич (Егорович)