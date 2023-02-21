Тихонова Зинаида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тихонова Зинаида

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тихонова Наталья Леонидовна

Отец ребёнка: Тихонов Леонид Георгиевич (Егорович)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тихонов Леонид Георгиевич (Егорович)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тихонов Александр Леонидович

Отец ребёнка: Тихонов Леонид Георгиевич (Егорович)

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