Николенко Евдоким — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Николенко Евдоким

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.08.1933

Дочь: Королевская Таисия

Мать ребёнка: Николенко Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Николенко Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Николенко Леонард

Мать ребёнка: Николенко Мария

Грозный
Смерть
Неизвестно
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