Авсюков Иван Семенович
Место рождения
Дата рождения1906
Дата смертиОколо 16.12.1952
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Бракосочетание
26.06.1940
Рождение ребёнка
12.02.1941
Сын: Авсюков Владимир Иванович
Мать ребёнка: Авсюкова Елизавета Николаевна
Военная служба
08.05.1942
Мобилизация
Рождение ребёнка
21.07.1943
Сын: Авсюков Анатолий Иванович
Мать ребёнка: Авсюкова Елизавета Николаевна
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
21.07.1943
Дочь: Алифер Людмила Ивановна
Мать ребёнка: Авсюкова Елизавета Николаевна
Сорочинск, Сорочинский, Оренбургская область
Демобилизация
?.10.1943
после ранения в руку и лечения в госпиталях
Рождение ребёнка
20.11.1945
Рождение ребёнка
20.11.1945
Место жительства
?.12.1945
Место жительства
1945
Рождение ребёнка
29.03.1948
Рождение ребёнка
12.07.1950
Мать ребёнка: Авсюкова Елизавета Николаевна
Смерть
Около 16.12.1952
Рождение ребёнка
05.01.1953
Дочь: Нина Ивановна
Мать ребёнка: Авсюкова Елизавета Николаевна