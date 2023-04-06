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Авсюков Иван Семенович

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Место рождения

Улазовичи, Шумилинский район, Витебская область

Дата рождения

1906

Дата смерти

Около 16.12.1952

Пол

Мужской

Отец

Около 1884 г.р.

Мать

Жена

1915 г.р.

Дети

1941 г.р.
1943 г.р.
1943 г.р.
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Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Авсюков/овсюков/саплев Семен Петрович

Мать: Авсюкова Степанида Антоновна

Улазовичи, Шумилинский район, Витебская область
Бракосочетание
26.06.1940

Жена: Авсюкова Елизавета Николаевна

Пролетарский, Кавказский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
12.02.1941

Сын: Авсюков Владимир Иванович

Мать ребёнка: Авсюкова Елизавета Николаевна

Великие Луки, город Великие Луки, Псковская область
Военная служба
08.05.1942
Великие Луки, город Великие Луки, Псковская область
Мобилизация
Рождение ребёнка
21.07.1943

Сын: Авсюков Анатолий Иванович

Мать ребёнка: Авсюкова Елизавета Николаевна

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
21.07.1943

Дочь: Алифер Людмила Ивановна

Мать ребёнка: Авсюкова Елизавета Николаевна

Сорочинск, Сорочинский, Оренбургская область
Демобилизация
?.10.1943
после ранения в руку и лечения в госпиталях
Рождение ребёнка
20.11.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Авсюкова Елизавета Николаевна

Витебск, Витебская область
Рождение ребёнка
20.11.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Авсюкова Елизавета Николаевна

Витебск, Витебская область
Место жительства
?.12.1945
Пролетарский, Кавказский муниципальный район, Краснодарский край
Место жительства
1945
Витебск, Витебская область
Рождение ребёнка
29.03.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Авсюкова Елизавета Николаевна

Пролетарский, Кавказский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
12.07.1950

Сын: Авсюков Петр Иванович

Мать ребёнка: Авсюкова Елизавета Николаевна

Пролетарский, Кавказский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
Около 16.12.1952
Пролетарский, Кавказский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
05.01.1953

Дочь: Нина Ивановна

Мать ребёнка: Авсюкова Елизавета Николаевна

Пролетарский, Кавказский муниципальный район, Краснодарский край
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