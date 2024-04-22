Васильева (Поступинская) Екатерина Фоминична
Место рождения
Дата рожденияС 1882 по 1884
Дата смерти14.08.1906 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1882 по 1884
Год рождения исходя из возраста в записи о браке и смерти.
Бракосочетание
26.01.1903
Запись № 15 о бракосочетании 26 января 1903 года крестьянина с. Верх-Чиковского Алексея Маркеловича Васильева, первым браком, 18 лет и д. Понькиной девицы Екатерины Фоминичны Поступинских, первым брак... Показать все
Место жительства
После 1903
Рождение ребёнка
09.02.1904 ст.
Дочь: Валентина Алексеевна
Отец ребёнка: Васильев Алексей Маркелович
Рождение ребёнка
01.02.1905 ст.
Дочь: Вдовина Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Васильев Алексей Маркелович
Запись № 4 о рождении 1 февраля 1905 года в семье крестьянина с. Верх-Чиковского Алексея Маркеловича Васильева и жены его Екатерины Фоминичны, дочери Анны.
Смерть
14.08.1906 ст.
Причина смерти: чахотка.
Похороны
16.08.1906 ст.
Похоронена на кладбище деревни Понькино.